Det blev en bogey redan på det andra hålet på The Country Club i Brookline utanför Boston. Han hämtade sig tillbaka till täten genom tre birdies fram till tionde hålet.

Men sedan gjorde han två bogeys i rad, på det 13:e och 14:e hålet. Och ytterligare en på det 16:e hålet och han avslutade även med en bogey. Lingmerth gick två över par för dagen (par 70-bana) och är ett under par totalt, vilket ger honom en 16:e-placering inför helgens spel. Svensken går ut den tredje rundan 20.01 under lördagskvällen.

Han är dock inte mer än fyra slag efter USA-duon Collin Morokawa och Joel Dahmen som är i delad ledning, fem under par totalt.

Dahlmen kvalade in till US Open, ett kval han hade tänkt avstå eftersom han inte trodde sig ha någon chans på den svåra banan.

– Det var en hel del diskussioner innan jag kom till start. Jag sa till min fru att jag inte skulle spela men så började spelet sitta och jag är obeskrivligt glad, helt klart, säger 34-årige Dahlmen som genomgått cancerbehandling enligt Reuters.

Bland dem som klättrade under fredagen finns fjolårsmästaren i US Open, spanjoren Jon Rahm, och årets US Mastersvinnare Scottie Scheffler, USA, som båda gjorde 67-rundor.

Phil Mickelson utslagen

15 spelare som deltog på den saudifinansierade LIV-touren i London förra veckan kom till start. Phil Mickelson, som blivit ansiktet utåt för den touren, missade cutten efter 78- och 73-rundor.

– Jag njöt av den här veckan men önskar att jag hade spelat bättre, säger Mickelson.

Lingmerth, 592:a på världsrankningen, tog sig in i tävlingen genom kval och kom slutligen med som reserv när Martin Kaymer tvingades avstå.

Sebastian Söderberg hänger också med skapligt i tävlingen efter 70 slag på fredagen. Han är ett över par totalt och delad 31:a.

För Jonas Blixt och Alex Norén är det färdigspelat efter sex respektive sju över par i sina två rundor.