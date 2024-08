Väderprognoserna lovar kyligt och bistert Skottlandsväder över Old Course i morgon, torsdag. Trots vädret hinner svenskorna supa in den speciella atmosfären på St Andrews – platsen där man säger att golfen föddes.

– Vi är på en helig mark inom golfvärlden, det är superhäftigt, säger Madelene Sagström, som stannade som många andra för att ta foton vid den berömda bron på det 18:e hålet.

Av bettingbolagens odds är det just Sagström och Grant som ligger bäst till för en seger av svenskorna på söndag. Och båda svenskorna har lyckats bra just på British Open förut. Sagström har varit tvåa och fyra medan

Grant har varit elva och 19:e i sina två enda starter.

– Det känns som det här är golf som det är tänkt att spelas från början, säger Grant om den så kallade links-banan Old Course, där det i vinden krävs andra styrkor än på vanliga banor.

– Det är otroligt svårt ibland men det öppnar upp dörrar för att vara lite mer fantasirik och det är en extra mental prövning helt klart, säger Grant.

Förutom Sagström och Grant så kommer Maja Stark, Anna Nordqvist, Linnea Ström, Lisa Pettersson, Johanna Gustafsson, Sara Kjellker och Louise Rydqvist till start.