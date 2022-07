På klassiska Old Course på St Andrews i Skottland gick McIlroy och Hovland jämnt fram till det fjärde hålet. Då puttade Hovland in på en bogey vilket satte McIlroy i ensam ledning. Den ledningen kunde han sedan dryga ut till två slag redan i det efterföljande hålet med en birdie.

Hovland fortsatte med att spela par och kunde snart se sig passerad av australiensaren Cameron Smith som hade en superrunda på söndagen. Efter 13 hål hade han slagit sex birdies och var där och då i delad ledning tillsammans med McIlroy.

Smith puttade hem ännu en birdie i det 14:e hålet, det var hans femte på lika många hål, och gick då upp i ensam ledning. När Smith sedan på det 18:e hålet satte dagens åttonde birdie gick han till 20 under par, två slags ledning mot McIlroy. Det innebar att nordirländaren skulle behöva en eagle för att tvinga fram ett särspel om titeln.

Men McIlroys utslag satte honom i en position i att chippa för eaglen, en uppgift som blev för tuff. Det säkrade den första majorsegern för Cameron Smith som tidigare vunnit fem gånger på PGA touren och som bäst kommit tvåa i en majorturnering (2020 års The Masters Tournament).

– Jösses, vilken vecka. Jag vet att jag kommer kollapsa här snart. Jag och mitt team har lagt ner så mycket hårt arbete, men den här gör det definitivt värt det, sa en tacksam Cameron Smith kort efter att ha tagit emot pokalen.

Viktor Hovland slutade på delad fjärdeplats på 14 under par, tillsammans med Tommy Fleetwood. Rory McIlroy kom på tredje plats, 18 under par, efter att amerikanen Cameron Young gått förbi genom en eagle på 18:e hålet och slutade på 19 under par.