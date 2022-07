Kampen om The Open-bucklan Claret Jug ser ut att stå mellan Rory McIlroy, till vänster, och Viktor Hovland. Foto: Bildbyrån

Viktor Hovland delar ledningen med Rory McIlroy inför den sista dagen av majorn The Open på klassiska Old Course på St Andrews. Han kan bli den första norrmannen som vinner en herrmajor.

– Det finns inget som skulle toppa det, säger Hovland till norska VG.