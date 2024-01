Svenske 41-åringen blixtrade till med en kanonrunda i La Quinta.

Men det var ett ganska märkligt scorekort. Trots en dubbelbogey gick svensken hela tio under par det första varvet som innehöll hela tio birdies, en eagle och en dubbelbogey.

– Jag tror inte jag nånsin varit sju under efter sju hål och sedan slagit out of bounds på det åttonde, säger Norén.

Han delar ledningen med en annan veteran, amerikanen Zach Johnson 47. Johnson har inte vunnit sedan segern i majorn The Open 2015 medan Norén har tio titlar i Europa men aldrig vunnit i USA.

Björk 5:a

Även Alexander Björk, som gör sin första säsong på PGA-touren, har börjat bra i Kalifornien. Björk delar femteplatsen efter ett varv på åtta under par.

33-åringen, som fick ett spelkort i USA genom elfteplatsen på Europatouren, inledde året med ett träningsläger på just La Quinta, vilket verkar ha gett resultat.

Tävlingen spelas på tre olika banor i Coachella Valley.

David Lingmerth är delad 98:a på två under par.

Ludvig Åberg spelar inte tävlingen.