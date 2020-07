Foto: TT

Norén avslutade med ny stark runda – slutade delad trea

Alex Norén har stått för en stark helg i Minnesota.

Han avslutade med en kanonrunda på totalt 66 slag och fem under par, vilket räckte till en delad tredjeplats. Dessutom var han några få centimeter från att gå upp i delad ledning på 18:e hålet.

– Det känns mycket bättre än tidigare veckor. Jag hade två som gick på koppkanten, men jag njöt, säger Norén till C more.

Två tävlingar i rad har han missat cutten, senast på svårspelade Muirfield Village i Dublin i Ohio. Men i Blaine Minnesota, har Alex Norén visat upp ett storspel och jobbat sig successivt upp under helgen. Med två hål kvar av den sista rundan hade han chansen att kliva upp i delad ledning med Adam Long och Michael Thompson, men lyckades inte bibehålla kylan. Efter ett fint inspel från ruffen på sistahålet hade han chansen att sänka sig till totalt 17 under par, men missade putten med några få centimeter. Norén har avslutat med två raka 66-slagsrundor och slutade på sammanlagt 16 under par. Henrik Norlander inledde helgen med två svagare omgångar men avslutade på bästa sätt. Under den sista rundan gick han totalt 65 slag och slutade delad 23:a. Vann gjorde Michael Thompson på sammanlagt 19 under par.