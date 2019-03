Henrik Stenson missade cutten i The Players Championship. Foto: Bildbyrån

Ingen svensk kvar i ”den femte majorn”

Varken Henrik Stenson eller Alex Norén klarade cutten i The Players Championship.

– Det var många halvdåliga slag och lite frustration, säger Alex Norén till C More.

Players Championship, även kallad för den "femte majorn" avgörs just nu på Sawgrass i Florida. Och det blir inget fortsatt spel den tredje dagen för de två svenskarna som ställde upp i tävlingen. Henrik Stenson (+1), som vann tävlingen 2009, missade cutten som ser ut att hamna på -1. Framförallt var det Stensons första rond, som han gick på 75 slag, tre över par, som förstörde chanserna. Veteranen Furyk leder För den andre svensken i startfältet Alexander Norén klarade inte han heller av gränsen för att få spela den tredje dagen. Norén låg två under par efter en 70-runda första dagen. Men efter en tung 76:a hamnade även han på två över par och missad cut. – Det var många halvdåliga slag och lite frustration, säger Alex Norén till C More. Tiger Woods är delad 25 på -3 efter en 70 och en 71-runda. Men det hade kunnat bara ännu bättre. På det ökända 17:e hålet behövde Woods sju slag på sig på par tre-hålet. Leder tävlingen gör veteranen Jim Furyk på nio under par, ett slag före Kevin Kisner. Tävlingen pågår.