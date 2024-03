Albatross är alltså tre under par på ett hål. För Sheltons del var det när han satte bollen med sitt andra slag på ett par fem-hål. Det i helgens tävling på Valspar Championship i Florida, USA.

Albatrossen var ljusglimten i Robby Sheltons tävlingshelg. Han slutade delad 33:a, två under par. Landsmannen Peter Malnati vann på tolv under par.

Det här var den 139:e albatrossen som har registrerats under PGA-tourens moderna era, sedan 1983. Den tredje albatrossen den här säsongen.

Jämförelsevis har det under 2024 satts fem hole in ones på PGA-touren.