Ryggproblem när Tiger Woods föll igenom

Woods hade 71 slag (par 72) under den första rundan under torsdagen the Memorial i Dublin, Ohio. Trots mycket bättre förhållanden i dag steg scoren till 76 slag efter en blandad runda med en inledande dubbelbogey, fem bogeys, tre birdies och resten par.

– Jag var inte lika rörlig som jag ville och kunde inte riktigt få igenom rörelsen och klara av slagen. Det var en kamp därute, säger Woods, som gjorde comeback efter pandemistoppet, enligt Reuters.

– Jag började få känningar under uppvärmningen. Det kändes inte alls så bra som jag ville men det är vad det är, säger Woods, som också visade prov på gammal magi.

”Haft problem de fyra, fem senaste åren”

På det tolfte korthålet på 155 meter slog han bollen över vattnet och landade ett par decimeter från hålet och gjorde en enkel birdie efter två slag.

44-årige Woods har haft mängder med skador under karriären och bland annat opererat ryggen flera gånger.

– Det är ju så att jag de fyra, fem senaste åren haft problem när jag gått igenom behandlingar för att komma tillbaka. Det kommer definitivt att hända igen, säger Woods.

