Sagström hänger med i täten i PGA-mästerskapen

Sagström har åtta slag upp till amerikanskorna Nelly Korda och Lizette Salas som toppar ledartavlan.

Sagström blandade och gav under den tredje rundan i Atlanta, Georgia. Hon gjorde bland annat tre raka birdies på hål fyra till sex, men stod även för totalt tre bogeys samt en dubbelbogey.

Svenskan avslutade dock starkt med sin sjätte birdie för dagen på det 18:e hålet. 28-åringen gick runt på 71 slag, ett under par, och är totalt sju slag under par.

Övriga svenskor – Anna Nordqvist och Dani Holmqvist – hade en tyngre dag på banan. Framförallt fick Nordqvist inte alls spelet att stämma. 34-åringen gjorde tre bogeys och en trippelbogey och avslutade rundan hela sex slag över par. Ett resultat som gör att hon rasar till en delad 52:a plats.

Holmqvist gick runt på tre slag över par, och står på sammanlagt två över par inför den fjärde rundan, vilket räcker till en delad 42:a plats.