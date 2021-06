Sagström i topp efter stark andra runda

74-rankade Madelene Sagström gjorde en bra första runda under torsdagen när hon landade på två slag under par, vilket innebar en delad tiondeplats. Men 28-åringen höjde sig ytterligare en nivå under majortävlingens andra runda.

Hon bjöd på hela fem birdies och bara en bogey och står på sammanlagt sex under par. Sagström är i nuläget ensam tvåa bakom fransyskan Céline Boutier.

Även Anna Nordqvist hade en framgångsrik dag på Atlanta Athletic Club i Georgia. Hon gick runt på två under par och är sammanlagt tre slag under par, vilket innebär att hon har fortsatt tätkänning.

Sista chansen för OS-plats

Svenskduon slog ut tidigt och på fredagskvällen var det fortfarande många i fältet som inte spelat klart andra rundan. Bland andra Dani Holmqvist som låg delad trea med tre slag under par efter torsdagens spel.

PGA-mästerskapen är sista möjligheten att kvalificera sig för OS i Tokyo. De två högst rankade svenskorna får en biljett till sommarspelen. På förhand låg Sagström och Nordqvist klart bäst till – och det är väldigt lite som talar för att de ska förlora greppet om platserna.

KLIPP: Dani Holmqvist med i toppstriden i PGA-mästerskapen