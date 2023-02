Det är svenskt i täten efter den andra rundan i Europatourtävlingen i Marocko. Maja Stark fick en fin inledning på tävlingen under torsdagen och gick in på en delad fjärdeplats. Med en superrunda under fredagen går hon upp i ledning inför den avslutande rundan.

Stark behövde endast 67 slag, vilket var sex slag under par, för att ta sig runt Royal Golf Dar Es Salam. Därmed är 23-åringen totalt åtta slag under par – två slag före förra veckans vinnare Aditi Ashok, från Indien, som ligger tvåa.

Ytterligare ett slag bakom Stark, på tredje plats, återfinns svenskan Linnea Ström. Hon var i ledningen efter torsdagens runda på banan.

Linn Grant ligger fyra, tre slag under par och fem slag, bakom Stark.

