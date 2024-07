Tre rundor har spelats i tuffa förhållanden i The Open Championship, årets fjärde och sista major.

Alex Norén har gjort det tveklöst bäst av svenskarna och var den enda som lyckades klara cutten och få spela vidare.

Noréns runda var uppochner. Han inledde med en birdie (se den i spelaren ovan) och hade sedan ytterligare tre birdies men också fyra bogeys. På det 17:e hålet stod Norén för ett riktigt fint slag. Han slog rätt in i vinden på ett par tre hål (217 meter) från vänster som la sig sex meter från hålet.

– Min bästa birdie någonsin, väldigt, väldigt skönt.

Norén är plus två inför den avslutande rundan. Ledningen har Billy Horschel (minus fyra).

– En bra runda i morgon så vet man aldrig vad som händer. Jag njuter av att vara däruppe och bra spel, säger Norén.

Tidigare under dagen stod Si Woo Kim för tävlingens slag när han satte en hole in one.