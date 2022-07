Mutual of Omaha bryter med Henrik Stenson, enligt en talesperson för försäkringsbolaget som har bekräftat uppgifterna för ESPN. Under flera år har Mutual of Omaha varit ett av företagen som synts i samband med att Stenson spelat golf.

Däremot fortsätter Svenska golfförbundet samarbetet med Stenson. Den svenska golfaren är värd för juniortävlingen Stenson Sunesson Junior Challenge.

”Slutför årets aktiviteter”

Trots hans kritiserade val att gå med i den saudifinansierade LIV-touren kommer golfförbundet, enligt Gunnar Håkansson, generalsekreterare på golfförbundet, att avvakta med beslut.

– Hur det blir inför framtiden kommer vi att ta ställning till efter sommaren, men vi slutför årets aktiviteter där det återstår en camp för paragolfspelare i augusti, säger han.

Stenson har haft tävlingen i flera år för att få ungdomsverksamheten för både tjejer och killar att växa. Tävlingen är en del i hans arbete med Henrik Stenson Foundation, som han startade tillsammans med sin fru.

Tidigare i somras blev Stenson invald i Sveriges Golf Hall of Fame och är en av Sveriges bästa golfspelare genom tiderna.

”Utreder alla aspekter”

– De tar sina beslut, vi har inte någon påverkan på det, vi kan bara tycka att det är oerhört tråkiga och dåliga vägval. Det är uppenbart att det står i strid med den kultur som de kommer från, det Idrottssverige de har växt upp i, säger Gunnar Håkansson till TT.

– Jag är ganska säker på att han själv inser att det här vägvalet ändrar synen på honom, säger Gunnar Håkansson till TT.

DP World Tour (före detta Europatouren) har sedan tidigare uteslutit medlemmar som har gått över till LIV-touren. De är dock fåordiga om svensken.

”Vi utreder just nu alla aspekter av turneringen så vi har inga kommentarer att ge i nuläget”, skriver Scott Crockett på DP World Tours kommunikationsavdelning till Sportbladet.

