Stenson imponerar inför British Open: ”Behövde ett break”

Flera svenskar har imponerat efter den första rundan av Europatourtävlingen Scottish Open på The Renaissance Club i North Berwick.

Bäst av svenskarna är Henrik Stenson som slutade på sex under par och en delad andraplats bakom ledarkvartetten på sju under par.

– Jag har haft några härliga veckor hemma med familjen. Det har blivit lite bad och båtåkning och jag har tagit igen mig. Jag spelade väldigt mycket golf innan US Open så jag behövde helt klart ett break, säger Henrik Stenson till SVT Sport.

– Det här blir en uppladdning inför British Open och jag har fått en bra start och är nöjd med spelet. Mycket bra slag både från tee och in mot greenerna. Puttningen har också varit bra och det har inte blivit några bogeys. Jag har inga större klagomål, fortsätter Stenson.

”Inte det genrep vi vill ha”

British Open börjar på torsdag nästa vecka och spelas den här gången på Royal Portrush Golf Club i Nordirland.

Har du några funderingar redan nu inför nästa vecka?

– Jag var där i söndags och måndags och det är klart att det finns tankar. Den här veckan är ett genrep, men nu får vi inte riktigt det genrep vi vill ha för det är ganska mjukt där ute. Banan spelas inte riktigt så som vi vill att den ska göra inför nästa vecka, men det kanske hinner torka upp och bli lite studsigare här också under veckan, säger Stenson.

Alexander Björk har kvalat in till British Open för tredje året på raken och ligger på fem slag under par efter första rundan i Skottland. Sebastian Söderberg ligger fyra under par.