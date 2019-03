Stenson på väg mot mäktig comeback – med gamla caddien

På lördagen gick Henrik Stenson på 69 slag, efter fyra birdies och en bogey, och klättrade till 17:e plats i resultatlistan inför slutvarvet. Svensken är fem slag efter engelsmannen Matthew Fitzpatrick.

Stenson inledde tävlingen med en 77-runda och låg efter första dagen på 104:e plats. Efter en 66:a på fredagen klarade han kvalgränsen för vidare spel under helgen. I jakten på en ny caddie har Stenson haft en vän som burit bagen under veckostarten, men under lördagen återförenades han med sin gamla caddie Fanny Sunesson.

– Det gick bra, hon har varit med förr, säger Stenson till Golf channel efter sin runda.

”Hon var inte riktigt sig själv”

– Hon har alltid varit så väl förberedd och har sett banan. I dag var hon inte riktigt sig själv, men jag försökte lugna ner henne. Det var kul att vara ute tillsammans på banan igen.

Sunesson kommer att bära Stensons bag även under söndagen, men har annars inga planer på att återvända som caddie på heltid, säger hon till Golf channel.

I toppen blev det rejäla omkastningar. Varken Keegan Bradley eller Tommy Fleetwood, som ledde inför dagen, fick spelet att fungera och fick se sig passeras av ett flertal spelare. Fitzpatricks 67 slag, fem under par, gav honom tätpositionen inför det avslutande varvet. Han skuggas närmast av Rory McIlroy, som efter en 66-runda avancerade 29 placeringar och ligger ett slag bakom.