Efter två dagars spel är Nordqvist fyra slag över par. Torsdagens öppningsrunda blev en mardröm för svenskan som gick runt på tre slag över par. Den andra rundan blev en aning bättre med 72 slag, ett över par. Sannolikt klarar hon inte kvalgränsen, för närvarande är hon två slag ifrån fortsatt spel.

Desto roligare, sett med svenska ögon, är att Madelene Sagström klättrat från en 13:e plats till att just nu ha tätpositionen bland dem som spelat klart för dagen på Muirfield. Hon gick på 65 slag på fredagen, sex under par, efter åtta birdies men hon hade även två bogeys. Totalt är hon sju under par.

Maja Stark, som var bästa svenska den första dagen med en 68-runda och en femteplats, fick en katastrofstart den andra dagen. Hon inledde med en dubbelbogey på det första hålet och en bogey på det andra. Tre birdies räddade upp resultatet till 71 slag. Hon är fyra slag efter Sagström.

Linn Grant inledde med tre birdies, men två bogeys förstörde ett toppresultat för dagen. Hon är totalt ett under par.

Texten uppdateras.