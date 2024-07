Alex Norén har fått en fin start på The Open i Skottland. Svensken gick runt på 69 slag och ligger just nu på en delad andraplats, med två slag under par.

Norén stod för fyra birdies och två bogeys. Den sista birdien kom på det sista hålet och efteråt var han nöjd med sin insats.

– Jag fick ihop det bra och satte puttar där jag behövde. En knepig bana rent strategiskt men jag gjorde det bra, säger Norén.

Mardrömsstart för Åberg

Det har gått betydligt tyngre för den svenske världsfyran Ludvig Åberg.

24-åringen från Eslöv stod för sex bogeys under den första rundan, och även om han avslutade med en birdie, landade han på 75 slag (+4). Åberg ligger just nu på en delad 80:e plats.

– Alldeles för ineffektiv på green, och scoren blir därefter, säger Åberg.

Även Vincent Norrman har fått en tuff start. Han landade på totalt 78 slag (+7).

