Sydkoreanska Lee6 leder major med fem slag

– Jag kom bakifrån under den sista rundan i US Open så det här kommer att bli en annorlunda upplevelse, säger Lee6 enligt BBC

25-åringen, som under fredagen slog till med en rekordlåg 61-rond, gick den tredje rundan på 68 slag, tre under par, och leder tävlingen på totalt 18 under.

– Jag har väntat så länge på att ta min andra seger och om det kommer att bli genom en ny majorseger vore det ännu häftigare. Jag kommer att vara väldigt nervös i morgon, säger Lee6.

Svenskorna tappade och är ännu längre efter

Hennes bästa insats i Evian under lördagen var en eagle på tolvan, ett par 4-hål, där det alltså bara behövdes två slag eftersom hon satte ett inspel rätt i koppen från runt 80 meter.

De enda kvarvarande svenskorna Anna Nordqvist och Madelene Sagström följs åt neråt i resultatlistan efter 72 slag i dag. De tappade från 56:e till 62:a plats, 19 slag efter Lee6.

Till resultaten.