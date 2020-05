Tiger Woods och NFL-stjärnan Peyton Manning har spelat golf tillsammans förut. Här i Dublin 2018. Arkivbild. Foto: TT

Tiger Woods rygg testas i stjärnduellen

Under söndagen spelas en upphaussad välgörenhetsmatch i golf mellan legendarerna Tiger Woods och Phil Mickelson, samt NFL-stjärnorna Peyton Manning och Tom Brady.

Men det stora samtalsämnet på förhand är om Woods rygg kommer att hålla.

Målet med matchen är att samla in 100 miljoner kronor till behövande under coronapandemin.

Den före detta världsettan Tiger Woods har en lång skadehistorik och har opererat ryggen flera gånger. Men för ett år sedan gjorde han en bejublad comeback och vann US Masters, elva år efter den senaste majorsegern. Woods har sagt att karantänsperioden under coronapandemin har gjort honom gott och att formen är "som natt och dag" jämfört med i februari. Nu är stjärnans rygg det stora samtalsämnet inför den tv-sända välgörenhetsmatchen "The Match: Champions for Charity" på The Medalist i Florida. Tiger Woods och Phil Mickelson får då varsin quarterback i amerikansk fotboll vid sin sida – Peyton Manning och Tom Brady – och ställs mot varandra. – Jag tycker att det ska bli intressant att se Tom och Peyton komma ut ur sina bekvämlighetszoner. De är vana vid att killar på 130 kilo försöker tackla dem, det är normen för dem. Nu kommer det att vara tystnad, bara dem och en golfboll. Det är modigt av dem att våga göra det här i direktsänd tv, säger Woods till Golf Digest. Matchen inleds klockan 21.00 svensk tid på söndag.