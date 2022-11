I januari drabbades Nina Koppang av blodproppar i sina lungor som i sin tur hade påverkat hjärtat.

Efter åtta månaders frånvaro gjorde hon en efterlängtad comeback – och i mitten av oktober fick hon sedan beskedet att hon tagit plats i den svenska EM-truppen.

– Det var total glädje att få se hennes namn i truppen, speciellt med tanke på att jag vet hur mycket det betyder för henne att få vara med och hur mycket hon drömt och tänkt på det här under tiden hon var sjuk. Det var väl kanske inte någonting som var prioritet under hennes sjukdomstid men jag tror att det alltid funnits med i tankarna nånstans, säger Koppangs halvsyster, fotbollsproffset Stina Blackstenius, som just nu är i Australien med landslaget för att förbereda sig inför VM nästa år.

Bakslag direkt i Slovenien

Men väl på plats i Slovenien, där EM avgörs, fick Koppang nästa trista besked: hon hade testat positivt för covid-19 och blev satt i karantän.

Under tiden har Blackstenius hjälpt sin syster att fördriva tiden under dagarna i isolering.

– När jag pratade med henne visste hon inte riktigt när hon skulle komma ut, men jag försökte bara påpeka att hon skulle fortsätta vara hoppfull att hon skulle få igen ett negativt svar så fort som möjligt, att de förhoppnigsvis har en lång väg kvar att vandra i det här mästerskapet och att hon förhoppningsvis kommer hinna vara med och så blev det ju, säger Blackstenius som följer de svenska handbollsdamerna med stort intresse trots att hon befinner sig en hel del tidszoner bort.

– Det var perfekt med jetlag i morse så jag kunde kliva upp tidigt och se Sveriges match mot Danmark, även om det inte var ett positivt resultat så är det klart att jag vill följa mästerskapet, dels för att jag själv tycker det är roligt men också så klart för att Nina är med.