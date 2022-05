Under måndagsmorgonen kom beskedet att Bengt ”Bengan” Johansson gått bort under kvällen den 8 maj efter en längre tids sjukdom. Magnus Andersson, en av de som spelade under Johanssons tid, visste att den förre förbundskaptenen varit dålig.

– Det känns väldigt sorgligt, jag är lite tagen. Vi har haft kontakt och jag har vetat om att det varit lite skruttigt men det är ändå väldigt jobbigt när man får beskedet. Det här var ingen bra dag, säger Magnus Andersson när SVT Sport når honom.

Det var Johansson som såg till att Andersson hamnade i Halmstad.

– Det var där hela min karriär tog fart och sedan hade vi 15 år tillsammans i landslaget så det är klart att det är en person som betytt oerhört mycket för mig. Både när det gäller handboll, det mänskliga och allt sådant, det är den ledaren som stått mig närmast under alla dessa år, säger Andersson.

”Det är väldigt ledsamt nu”

Magnus Wislander:

– Jag har ju vetat om läget ett tag men det blir en chock givetvis när man får beskedet. Det är många minnen och sådana saker som dyker upp. Det blir en saknad givetvis, men samtidigt så blir det ju också att man tittar tillbaka på tiden och vad vi upplevde tillsammans, vad han gjorde och hur han var, och vad han lärt mig och gruppen, säger Magnus Wislander.

Vad kommer du att minnas Bengt Johansson för?

– Jag kommer att minnas personen Bengt Johansson. Kanske inte så mycket handbollsledaren Bengt Johansson, utan personligheten han var, hans ledarskap, inte bara inom idrotten utan det hade han kunnat jobba med inom vilken bransch som helst.

Ljubomir Vranjes blir knäckt när han får beskedet om sin förre tränares bortgång.

– Näe? Men gud vad jobbigt..., säger Vranjes innan han tystnar i över en minut och fortsätter:

– Jag tänker bara på vilken jäkla bra människa han var, jag pratar inte handboll nu, jag pratar om hur han var mot människor. Det var det fina med honom, han tog hand om gruppen och människorna omkring honom. Det var en fantastiskt fin människa. Det är väldigt ledsamt nu, jag har svårt att formulera mig.

Lövgren: ”Tveklöst störste ledaren”

En annan tidigare spelare, Stefan Lövgren som i dag är vd för handbollslandslaget, säger att ”Bengans” öppna ledarstil inspirerat honom och andra att bli bättre ledare.

– I svensk handboll är han tveklöst den störste ledaren, säger han, och syftar likt de andra på personligheten i första hand och meriterna i andra.

– Han var en oerhört varm och närvarande person. Det var viktigt för honom att se att alla mådde bra. Det kände man så fort man var i närheten av honom, att han hade intresse för dig som individ, säger han.

Thomas Sivertsson:

– Jag är från Halmstad och har varit runt ”Bengan” i så många år och vi var tillsammans i landslaget under en jättelång tid med otroligt många upplevelser. Han var en otroligt stark ledare som alltid såg helheten, hela människan, hela familjen. Efter landslagsperioden har jag haft mycket kontakt med ”Bengan” genom åren, det finns många minnen och det var alltid bra stunder med ”Bengan”.