Bengt ”Bengan” Johansson är en av de mest meriterade förbundskaptenerna inom handbollsvärlden och under sin tid vid rodret för det svenska herrlandslaget, mellan 1988 och 2004, tog Sverige 13 medaljer. Laget under hans ledning gick under namnet ”Bengan Boys”.

På meritlistan finns även fyra SM-guld som spelare, tre med Hellas och ett med Drott.

I natt somnade han in, med familjen vid sin sida, 79 år gammal efter en tids sjukdom.

”Önskar att vi får bearbeta sorgen”

SVT Sport har varit i kontakt med Bengt Johanssons son Petter, som i nuläget inte vill uttala sig. Till Hallandsposten säger sonen:

”Min pappa, Bengt Johansson, somnade in på kvällen den 8/5 efter en tids sjukdom. Enligt hans sista önskan vårdades han i hemmet. Jag har förståelse för att min pappa har betytt mycket för väldigt många personer, både inom idrotten och utanför. Vi i närmsta familjen avböjer ytterligare kommentarer och vi önskar att vi får tid att bearbeta sorgen”.

”Bengan” drabbades för några år sedan av Parkinsons sjukdom.

– Han har haft det i några år. Men jag vet inte exakt, för i vår relation fanns inga sjukdomar för Bengt har alltid varit så positiv. Det är en sjukdom som tar mer och mer på folk men det var aldrig något Bengt ville prata om, sjukhuset var det värsta stället han visste. Han var så positiv i sig som människa, Bengt, säger vännen Cerry Holmgren, som jobbade nära Bengt Johansson i handbollslandslaget mellan 1988-1996, till SVT Sport.

Kom det som en chock att han gick bort?

– Nej, det gjorde det inte. Det har märkts på Bengt att det tagit väldigt hårt på honom, så jag har hunnit förbereda mig relativt skapligt i alla fall, säger Holmgren.

”Otrolig mänsklighet”

Före detta handbollstränaren och SVT-experten Magnus Grahn reagerar också starkt på beskedet.

– Det är oerhört sorgligt att få höra att Sveriges mest framgångsrika förbundskapten lämnat oss, säger han och fortsätter:

– Det är så att man får en tår i ögat och en klump i magen, man känner en saknad redan nu.

Johanssons framgång var inte bara prestationerna, säger Grahn.

– Han bidrog med en otrolig mänsklighet.