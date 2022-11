Petersson Bergsten fanns med i truppen i uppladdningen inför EM, och spelade i genrepet mot Tjeckien där hon gjorde sina första landslagsmål. Innan avresan till Slovenien fick 20-åringen besked om att hon, tillsammans med Linn Hansson och Daniela De Jong, skulle agera reserv på hemmaplan.

Nu kallas hon dock in.

– Jag är så klart väldigt glad och stolt över att få spela ett mästerskap för första gången och hjälpa laget, men samtidigt är det också dubbla känslor då jag är ledsen för Ninas skull, säger den vänsterhänta Skuruspelaren.

Förbundskapen Tomas Axnér om beslutet:

– Vi lider alla med Nina som inte kan spela mer den här turneringen och önskar att hon snart är tillbaka på planen igen. Vi har valt att kalla in Clara som var med under uppladdningen och har varit med under tidigare samlingar och känner att vi har många bra möjligheter på högerpositionerna, säger han.

Petersson Bergsten väntas ansluta klockan 22 i kväll.

Här skadar sig Dano i Sveriges premiär – se Sportnytt: