Vranjes fick halsduk och se Kristianstad förlänga monstersviten

Det var även första matchen på en månad efter VM-uppehållet.

– Gött att vara igång och igen och visa att vi kunde vinna här hemma. Nu ska vi fortsätta på det här spåret. I andra halvlek har vi bra kontroll på dem. Vi har kört på bra under uppehållet, säger sexmålsskytten Valter Chrintz till C More. Han har inte fått några taktiska råd av Vranjes.

– Nej, jag känner inte till så mycket men vet ju vilka meriter han har, funderar Chrintz.

Matchen var jämn i ungefär tio minuter sedan drog hemmalaget ifrån och spänningen uteblev. Senaste hemmaförlusten för Kristianstad mot svenskt motstånd var den 25 mars 2015 då Lugi vann med 25-24.

Ändrade planer efter Lindgrens avhopp

Den ursprungliga tanken var att Ola Lindgren skulle leda laget säsongen ut, men efter att han klev av med omedelbar verkan förra veckan ändrades planerna. Därför dröjer Vranjes, som presenterades inför publiken i pausen och fick en ansökningsblankett till fansen i ”Södra kurvan”, debut vid tränarbänken i Kristianstad till den 27 februari.

Fram till dess leds laget av den tillfälliga duon Lasse Olsson och Uffe Larsson.

Kristianstad har vunnit fyra raka SM-guld. Vranjes tror att han kan utveckla laget ytterligare och på bredare fronter, vilket inte bara handlar om sportsliga framgångar.

– Jag vill bjuda på show. Vi är faktiskt här för att hjälpa publiken att komma tillbaka. Vi ska spela vår handboll till hundra procent, det är show. Sedan ska vi kunna bjuda på ett leende och bjuda barnen som kommer hit på autografer. Hela den biten bygger en förening.