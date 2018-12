Regerande mästarna tog 76:e raka hemmasegern

Serieledande Kristianstad tog emot Lugi, åtta i tabellen, på hemmaplan.

Hemmalaget kopplade greppet om matchen direkt. Efter första halvlek stod det 20-12 till Kristianstad.

I andra halvlek jobbade sig Lugi in mer och mer i matchen och plötsligt var hemmalagets ledning fem mål bort istället för åtta.

Då tog Kristianstad nya tag och drygade återigen ut ledningen. Matchen slutade till slut 37-29.

Philip Henningsson, Kristianstad- och landslagsspelare, fick hoppa av planen i andra halvlek med vad som såg ut att vara en fotskada.

Leder ligan

Med sin 76:e raka hemmaseger fortsätter Kristianstad ånga på i toppen av tabellen.

– Vi har lite problem med försvarsspelet i andra halvlek. Det gör att vi bjuder in dem lite i matchen, säger Kristianstads tränare Ola Lindgren till C More.

– De kom närmare med fem mål, det är klart det var lite obehagligt. I det stora hela tycker jag att vi gör en väldigt bra anfallsmatch, förutom att vi tappar i tempo de sista femton.

Lugis lagkapten Anders Hallberg var trots förlusten relativt nöjd med andra halvlek – men definitivt inte med den första.

– Det blev lite frustrerat när vi inte fick tag på bollarna. Vi släppte in för många mål i första halvlek, det är inte helt okej, säger han till C More.