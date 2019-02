H65 Höör sätter avtryck i handbollstruppen

Regerande olympiska mästaren och vicevärldsmästaren Ryssland står för motståndet i damlandslagets landskamper i Eskilstuna och Norrköping 22 respektive 23 mars.

– Ryssland har ruskigt bra handbollspelare och även om de ofta byter en del spelare mellan samlingarna kan de alltid ställa upp med ett landslag som kan slå de bästa i världen, säger förbundskaptenen Henrik Signell, som också får göra flera ändringar jämfört med EM-truppen, till handbollsförbundet.

Fem nya spelare sedan EM

Fem spelare är nya sedan mästerskapet i december: Marie Wall, som varit korsbandsskadad, Sofia Hvenfelt, Emma Fernis, Emma Lindqvist och Alexandra Bjärrenholt.

– Sofia var med i flera EM-kvalmatcher medan Emma har gjort det väldigt bra i SHE under en längre tid och även testat på landslagsspel under en samling tidigare, säger Signell om de båda H65 Höörspelarna Sofia Hvenfelt och Emma Lindqvist.

Den tredje H65 Höörspelaren i truppen är måldrottningen Mikaela Mässing.

VM i japanska Kumamoto 30 november–15 december är årets stora mål. Får att nå dit behöver Sverige besegra Slovakien i ett dubbelmöte i månadsskiftet maj/juni