Isabelle Gulldén gravid – får en son i juli

Isabelle Gulldén har under många år varit en av Sveriges ledande spelare i landslaget. Senast i december ledde hon blågult på planen under EM. Under mästerskapet var hon gravid. Något hon också märkte av i spelet.

– Konditionsmässigt, ja. Pulsen var katastrof. Men annars inget, uppger Gulldén till Sportbladet.

Graviditeten ska inte ha varit planerad. Planerat är dock att 29-åringen ska komma tillbaka till spel så snabbt det går efter förlossningen.

Närmaste mästerskapet i december

– Ja, självklart. Jag vill fortsätta spela efteråt. Jag har ett 1+1-årskontrakt kvar med Brest efter den här säsongen. Klart att jag hoppas vara tillbaka så snabbt jag kan. Men nu fokuserar jag på detta och så får vi se vad som händer sen, berättar hon vidare.

Ambitionen var att spela seriefinal under mellandagarna med sin franska klubb Brest. Men så blev inte fallet då läkaren satte stopp. Närmaste stora mästerskapet för Sverige är VM i Japan i december. Men det finns ingen målsättning att vara med där för landslagsstjärnan.

– Många har blivit bättre efter en graviditet. Man kan ju hoppas på det, avslutar Gulldén.

Gulldén och sambon Linus Persson väntas bli föräldrar till en son i Juli.