Norska stjärnan Nora Mörk tillbaka efter nionde (!) operationen

Nora Mörk har haft stora skadeproblem de senaste åren. Under 2018 åkte hon på två knäskador och i slutat av augusti i fjol skadade hon ett ledband i ena knät.

Totalt har den norska stjärnan genomgått nio operationer på grund av skador.

Nästan exakt ett år efter den senaste skadan var Mörk tillbaka på handbollsplanen i matchsammanhang när hennes Vipers Kristiansan ställdes mot Sola HK.

29-åringen log brett när hon klev in i Åsenhallen i Norge. En kvart in i matchen kunde hon också jubla över första målet i matchen efter att hon stänkt in en straff för Vipers.

Det blev till slut seger för Vipers med 34-25.

Mörk lämnade rumänska Bukarest i somras och flyttade hem till Norge.

