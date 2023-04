Det såg mörkt ut för Skövdes del i halvtid. Önnered hade just avslutat den första halvleken med att skicka in fyra raka mål och kunde gå in till pausvilan med en sjumålsledning.

Men Skövde gav inte upp för det – och betalade igen med samma mynt i inledningen av den andra halvleken.

Sedan följde en rysare där inget av lagen hade en större ledning än två bollar under resten av matchen.

När 60 minuter var spelade var ställningen 23–23 och förlängning väntade.

– Vi kommer ut i andra halvlek och är skitdåliga, inte alls samma intensitet som vi hade i första halvlek, men vi lyckades kriga oss kvar i matchen ändå och det är positivt, säger Fanny Elovson i C More.

Väl i förlängningen inledde Skövde bäst, men efter tre raka Önnered-mål var dagen förstörd för gästerna och hemmalaget kunde till slut vinna med 28–26.

– Det är bara otroligt skönt att vi lyckades vinna men det betyder inte så mycket, vi måste vinna en match till för att ta oss till semifinal, säger Elovson.

Önnered leder med 2–1 i matcher.