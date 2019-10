Önnereds jätteskräll – vände mot Kristianstad

I halvtid var ställningen 17-12 till Champions League-laget Kristianstad, men då började vändningen. Det var ändå aldrig lika förrän i den 50:e minuten då Anton Hallbäck satte 24-24.

Med bara 40 sekunder kvar kom sedan avgörande då Mirko Vicentijevic satte 27-26 innan Hallbäck fastställde resultatet.

– Vi krigar och vågar skjuta de här halvtaskiga skotten som ändå går in. Vi slutar inte kämpa. Vi bara krigar på hela vägen, säger Önnereds målvakt Sebastian Abrahamsson.

Bästa målskytt i matchen var Önnereds Hugo Bengtsson med nio fullträffar.

Förlusten är Kristianstads andra i handbollsligan den här säsongen och i Champions League har man förlorat alla de tre man har spelat. Överlag har det gått tungt sedan Vranjes i våras – efter fyra raka SM-guld åkte man ut mot Alingsås i semifinal och nu har man två förluster på sju spelade matcher.

– Jag är jättebesviken just nu. Vi har kanske andra ambitioner än var Önnered har i den här serien och då ska vi vinna den här matchen, säger Kristianstads Adam Nyfjäll till C More.

Kristianstad är tvåa i handbollsligan medan Önnered går upp till en niondeplats.