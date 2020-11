Önnered vann – trots elva mållösa minuter

De tekniska felen, tappade bollarna och missade skotten avslöste varandra i den första halvleken i matchen mellan Lugi och Önnered under fredagskvällen.

De 50 åskådare som fanns på plats började nog undra om de skulle få se något mer mål än det som Lugis Olivia Löfqvist gjorde efter en minut.

Det skulle dröja elva minuter innan Tilda Matthijs spräckte målnollan för Önnered, och då lossnade det för båda lagen. I halvtid ledde Önnered med 11-8.

Ryck i andra avgjorde

– Vi börjar ju väldigt slarvigt och gör inte ett mål första tio. Det såg ut som att vi inte kunde fånga bollen. Men sen kom vi in i det sista 20 tycker jag, summerade Önnereds Tilda Matthijs första 30 till C More.

I inledningen av andra halvlek gjorde Önnered ett ryck sedan Lugi gjort som Önnered, misslyckats med att göra mål under en lång period alltså.

Lugi fick inte in bollen de första nio minuterna av andra halvlek medan Önnered hittade nätet tre gånger. De gick upp i en sexmålsledning de höll i princip hela matchen ut.

Lugi-talangen Axnér upp i skytteligatopp

Lugi putsade till siffrorna sista minuterna och Önnered vann till slut med 23-20. En viktg seger för Önnered som i de tre matcherna dessförinnan bara fått med sig en poäng.

Lugis 18-åriga talang Tyra Axnér var målbäst av alla i matchen med sju baljor och toppar nu skytteligan i SHE. Men det gladde föga efter förlusten.

– Det är surt som fan. Vi får inte in bollen i mål. Vi skapar bra lägen men slarvar ganska mycket, säger hon till C More.

