Redbergslid besegrade Sävehof Foto: Bildbyrån

Redbergslid bröt Sävehofs segersvit

Redbergslid tar ett ordentligt steg i tabellen, från femma till trea, efter dagens seger borta mot Sävehof i derbyt. Men det satt långt inne för gästerna. Tidigt i den andra halvleken drog Redbergslid ifrån till en fyramålsledning, men hemmalaget gav sig inte. Sedan följdes lagen åt fram till 28-28 när bara tre minuter återstod. Då klev Niclas Fingren fram för gästerna och satte avgörandet. Sedan krävdes det två dunderparader av målvakten Tobias Thulin för att bärga hem segern. – Det är två bra lag, två lag som har bra form. Jag tycker kanske inte det är världens bästa handbollsmatch, men det var skönt att vinna, säger Fingren till C More. Dela Dela