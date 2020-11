Sävehof tillbaka efter speluppehåll – med besked

Det var med en osäker spelform som Sävehof tog sig an Guif efter tre veckors spelpaus med anledning av covid-smitta.

Men de var spelsugna Sävehofsspelare som bjöd på ett offensivt försvar, höll nere skotten från Guif och bjöd på desto fler framåt.

– Det är under all kritik. Vi kastar bort bollar och gör inte det vi kommit överens om på förhand, säger Guif:s Erik Persson till C More i halvtidsvilan.

”Taggade på att få spela igen”

Och Guifs vård av boll blev fortsatt lidande när laget halkade efter i tempot mot ett forcerande Sävehof.

– Alla var bara taggade på att få spela igen och bevisa att det är kul att spela handboll, säger Sävehofs målvakt Bertram Obling efter matchen som slutar 25-16.

Sävehof, fortsatt obesegrat på hemmaplan och tillbaka i spel med besked.