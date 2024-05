Skaras seger satt dock långt inne där de i andra halvlek låg under med fyra bollar, 12–16. Men då började det klicka för laget. I målet stängde Isabella Mouratidou igen, som hon gjort flera gånger förut under slutspelet, och stod för flera riktigt svettiga räddningar. Och samtidigt fortsatte offensiven att få in bollar i mål.

12–16-underläge blev till 20–17-ledning. Den ledningen höll Skara hårt i matchen ut, mycket tack vare just Mouratidou som stod för vältajmade räddningar när Sävehof pressade på.

Skara vann till slut med 24-23 och leder nu med 1–0 i matcher i bäst av fem.

Skräll även mellan Skuru och Önnered

I kvällens andra semifinal, den mellan seriesegrande Skuru och fyran Önnered, bjöd även den på en oväntad seger. Önnered vann efter en övertygande andra halvlek med 25–19. Efter 9–9 i halvtid ryckte Önnered och hade hela 25–15 innan Skuru fick in några tröstmål mot slutet. Rycket var mycket tack vare en stekhet Linn Hansson som stod för sju fullträffar i andra halvlek.