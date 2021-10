Det var en av handbolls-Sveriges stora nyheter i våras när Ulrika Olsson bröt kontraktet med Skuru – mitt under förra säsongens slutspel.

Hon hävdade att klubben inte hade velat förlänga med henne med hänvisning till ålder och tankar på familjebildning. En uppfattning som klubben inte delade.

Ny klubbadress blev VästeråsIrsta och där har Olsson fått en fin start på säsongen. På tre matcher inför fredagskvällens möte mot sitt gamla lag toppade hon skytteligan med 23 fullträffar på tre matcher.

Tung start för VästeråsIrsta

För VästeråsIrsta har det dock gått tyngre med noll segrar och endast en poäng. Att då ställas mot obesegrade Skuru är inte det lättaste. Lagen höll dock jämna steg i första halvlek och matchen gick till pausvila med Skuru i en ettmålsledning.

Andra halvlek blev däremot en annan historia. Skuru fick igång offensiven rejält samtidigt och ledde med sju mål med 20 minuter kvar att spela – samtidigt som det gick troll i VästeråsIrstas anfallsspel.

Det kunde inte hemmalaget hämta upp och Skuru vann med 34–28.

– Släpper man in 34 mål vinner man inga handbollsmatcher. Så enkelt är det, säger Olsson i C More.

Lämnade Skuru efter nio år

Olsson representerade Skuru i nio år men säger att det inte var alltför speciellt att ställas mot sitt förra lag.

– Det är lite som jag har sagt tidigare. Det är en boll, en domare och två lag och så spelar vi utifrån det. Man får vara professionell och tänka att det är en match som alla andra. Jag tycker inte att är jättestor skillnad mentalt att gå in i dag, säger hon.