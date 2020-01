Sverige klart för huvudrundan efter seger mot Polen

Det var ett Sverige som redan inför mötet mot Polen i princip var klart för avancemang sedan Ljubomir Vranjes Slovenien besegrat Schweiz med 29-25 tidigare under tisdagen.

Detta till trots var det ett krampaktigt Sverige som låg under med 7-10 i mitten av den första halvleken. Då tog förbundskapenen Kristján Andrésson time out och bytte in debutanten Jack Thurin. Fem raka svenskmål med ett från Thurin och det var vänt.

Revansch för kantspelarna

I den andra halvleken följdes lagen egentligen åt hela vägen fram till att värdnationen gick upp till 26-21 med 13 minuter kvar. Då trodde nog de flesta i Scandinavium att saken var klar, men polackerna kom tillbaka och gjorde match av det. Segersiffrorna skrevs till slut till 28–26.

Målbäst blev kantspelarna Daniel Pettersson och Jerry Tollbring tillsammans med Jim Gottfridsson, Andreas Nilsson och Kim Ekdahl Du Rietz. Allihop noterades för fem mål.

För kantspelarna var det en revansch, efter att de knappt tagit ett kantavslut i förlustmatchen mot Slovenien.

Sverige är klart för huvudrundan och kommer nu få möta Island, Norge, Portugal och antingen Danmark eller Ungern i huvudrundan som inleds för svensk del på fredag. De matcherna spelas i Malmö.