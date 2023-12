I januari avslöjade danska TV2 att Gubica förekom i en hemlig rapport om matchfixning som företaget Sportradar, som har löpande kontroll av bettingmarknaden, gjort.

”Matija Gubica har befunnits skyldig till att ha brutit mot grundläggande skyldigheter som beskrivs i EHF:s uppförandekod och IHF:s etiska kod”, skriver det europeiska handbollsförbundet EHF och utvidgar även till det internationella handbollsförbundets, IHF, regelverk.

”Inte relaterat till matchfixning”

Gubica som dömt sina matcher med Boris Milosevic är inte misstänkt för matchfixning enligt EHF.

”Fallet är inte relaterat till några anklagelser om möjlig matchfixning eller någon annan otillbörlig påverkan på ett matchresultat”, skriver EHF utan att förklara varför Gubica stängts av.

Domen trädde i kraft den 1 juni i år och gäller ett år framöver där Gubica inte får döma något. Därefter står Gubica under övervakning under en prövotid på två år men kan döma matcher igen under den perioden.

Gubica ska dessutom betala böter på 67 000 kronor.