Vann bottenmötet: ”Det är årets rån”

OV Helsingborg var totalt utspelade i första halvlek men lyckades hålla ner Varbergs försprång till två mål.

Till och med vinnartränaren Toni Johansson verkade förvånad efter en andra halvlek där hans lag kom ut i en helt ny skepnad och vann med 37-27.

– Det är årets rån i första halvlek att vi ligger under med två, säger Helsingborgstränaren Toni Johansson till C More.