Marcus Ericsson byter stall i Indycar

Nyheten presenteras idag på stallets hemsida. Här finns sedan tidigare femfaldige indycarmästaren Scott Dixon.

– Dom såg en möjlighet att lägga till en bil i stallet så att det blir tre bilar, vilket gör dem ännu mer konkurrenskraftiga. Då passade jag nog bra in i den profilen som dom sökte. Det är jättekul att få det förtroendet.

”Väldigt stor omställning för mig”

Felix Rosenqvist kom till stallet inför årets säsong och gjorde succé. Han slutade sexa i mästerskapet och blev årets rookie.

– Det blir extra roligt för alla svenskar som följer racingen och Indycar. Även på ett personligt plan, jag har känt Felix från det att jag var barn och vi körde gokart ihop när vi var 10-11 år, säger Ericsson och fortsätter:

– Det ska bli väldigt roligt att få köra ihop. Vi har messat en del de senaste dagarna och han skrev till mig att han tycker det var superkul och att han ser fram emot det, och jag känner likadant. Jag tror vi kommer pusha varandra bra och föra teamet framåt.

Ericsson hade det betydligt tuffare säsong än Rosenqvist och slutade på 17e plats för Arrow Schmidt Peterson-stallet.

– Det har varit en väldigt stor omställning för mig att komma in i racingen där borta i USA. Banorna är annorlunda, bilarna är annorlunda. Jag har fått lära mig under vägens gång och jag har sagt det tidigare, att det ska bli kul att se vad jag kan åstadkomma under år två.

Ska avsluta F1-säsongen

Men det blev en pallplats och flera riktigt starka insatser under säsongen. 29-åringen från Kumla blir den tredje svensken som kör för det vinstrika stallet. Kenny Bräck körde för Chip Ganassi Racing Team säsongen 2002. Även då satsade teamet på tre bilar. En inte helt lyckad satsning, men Kenny vann avslutningen i Mexiko det året.

– Att komma till ett team som har en lång historia i Indycar och som har vunnit väldigt mycket. Det blir en annan vinnarkultur.

Men innan förberedelserna för Indycar-säsongen kan ta fart på riktigt ska han avsluta sin Formel 1-säsong.

– Jag åker till Japan i morgon för Formel 1. Jag är ju fortfarande reservförare för Alfa Romeo.