Ericsson följde upp segern med en niondeplats

Kvällens vinnare blev Pato O’Ward som svarade en magnifik avslutning.

Mexikanen, som startade 16:e, avgjorde på slutvarven där han till slut tog sig förbi loppets dominant Josef Newgarden.

Amerikanen ledde i 67 av de 70 varven. Trea kom spanjoren Alex Palou.

Elva varv från mål började det brinna i Romain Grosjeans bil.

Fransmannen som räddades ur ett brinnande inferno i fjolårets F1-avslutning, försökte desperat få tag i en brandsläckare.

När han väl fick tag på en släckare via banpersonalen blev han hindrad av säkerhetsteamet. Grosjean blev vansinnig

men lugnade ner sig efter en stund.

Elden kunde släckas och och en stund senare blev det omstart.

Rosenqvist skrevs ut från sjukhuset

O’Ward andra seger i indycar och han övertog mästerskapsledningen från Palou.

Pato hälsade till stallkamraten Felix Rosenqvist på teamradion: ”this one is for you”.

Felix skrevs ut från sjukhuset idag efter den våldsamma kraschen igår.

Rosenqvist är mörbultad efter smällen mot däcktraven i 164 km/timmen men räknar med att starta i Wisconsin kommande helg.

