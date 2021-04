Guide: Allt du behöver veta inför Indycar

18 april Honda Grand Prix. Alabama. Bana: Traditionell

25 april Firestone Grand Prix. Florida. Bana: Stadslopp

1-2 maj Texas 300 och Genesys 300. Texas. Bana: Oval.

15 maj GMR Grand Prix. Indiana. Bana: Traditionell.

30 maj Indy 500. Indiana. Bana: Oval.

12-13 juni Chevrolet Detroit Grand Prix. Michigan. Bana: Stadslopp.

20 juni Road America. Wisconsin. Bana: Traditionell.

4 juli Honda Indy 200. Ohio. Bana: Traditionell.

11 juli Honda Indy. Toronto, Kanada. Bana: Stadslopp.

8 augusti Music City Grand Prix. Tennessee. Bana: Stadslopp.

14 augusti Indianapolis road course. Indiana. Bana: Traditionell.

21 augusti Bommarito Automotive Group 500. Illinois. Bana: Oval.

12 september Grand Prix of Portland. Oregon. Bana: Traditionell.

19 september Firestone Grand Prix of Monterey Kalifornien. Bana: Traditionell.

26 september Acura Grand Prix of Long Beach. Kalifornien. Bana: Stadslopp.