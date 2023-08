Linus Lundqvist, som ersätter skadade Simon Pagenaud, imponerar i Indycar. Efter det första loppet i Nashville där han kraschade efter en innan dess fin insats blev det en roligare avslutning i dagens race.

I loppet på den gamla Formel 1-slingan på Indianapolis Motor Speedway startade Lundqvist på en tolfteplats, och skulle ta tillvara på den chansen. Lundqvist stod för en stabil körning och tog sig i mål på just en tolfteplats, vilket gjorde att han besegrade stallkamraten Helio Castroneves.

”Väldigt bra race”, fick Lundqvist höra från stallet på radion efter målgång.

Dagens insats lär inte försämra Lundqvist möjlighet att säkra ett heltidsjobb till nästa säsong. Så även om det inte är klart om han kommer göra fler race den här säsongen så har aktierna helt klart stärkts vilket hjälper vid förhandlingsbordet.

Rosenqvist tvingades bryta

Någon som däremot inte hade ett lika bra race var Felix Rosenqvist som med drygt tio varv kvar tvingades kasta in handduken på grund av strul med bilen. För den tredje svensken i loppet, Marcus Ericsson, blev det en tiondeplats. En placering han nog inför helgen hoppats skulle vara bättre. Men han räddade trots allt helgen något genom att köra upp från startposition 17.

Kampen om segern blev en spännande sådan. Graham Rahal, som startade i pole, hade tidigare i loppet tappat ledningen till legendaren Scott Dixon som startade som 15:e förare och inte vunnit tidigare under säsongen. Men under de sista varven var han under sekunden bakom Dixon, och det blev en svettig duell. Men förbi skulle inte Rahal komma. Dixon visade varför han är en av de mesta vinnarna genom tiderna när han försvarade snyggt och säkrade sin 54:e seger i karriären.

– Det var galet. Teamet var riktigt bra idag. Det var lite skakigt på slutet, men vi försökte ge publiken en show, säger Dixon skämtsamt i Viaplays sändning.