Svenskarnas stallkamrat tog hem totalsegern

En av de första att gratulera 40-årige Scott Dixon var hans svenske manager Stefan”Lill-Lövis” Johansson. Den före detta racingstjärnan upptäckte tidigt Dixons talang.

Den regerande mästaren Josef Newgarden tog hem sin 18:e seger i Indycar på söndagen.

För mästerskapsvinnarens svenska stallkamrater blev det blandade framgångar i avslutningen.

”Trist att vårt lopp tog slut”

Marcus Ericsson slutade sjua i loppet efter att ha startat som 15:e. Det var Ericssons nionde topp 10-resultat i år. Felix Rosenqvist körde i mål som 18:e man efter ett stökigt lopp.

Svenskarna hade en incident under loppet där de körde in i varandra, och Rosenqvist tvingades in i depån för att reparera skadan.

– Det var trist att vårt lopp tog slut där. Jag tyckte att jag gav Marcus tillräckligt mycket plats på banan, säger Rosenqvist i ett pressmeddelande.

– Vi hade otur genom hela racet med gulflaggorna. Vi hade en riktigt bra bil och kunde ha slutatpå topp, förklarar Marcus som inte kommenterat incidenten med sin svenske teamkollega.

Även om Rosenqvist tog sin första seger i Indycar under säsongen så lyckades 28-åringen inte riktigt infria de höga förväntningarna efter fjolårets succesäsong när han blev sexa. Han blev bäste svensk i mästerskapet på 11:e plats. Ericsson slutade tolva.

Dagens lopp kan ha varit det sista för Rosenqvist i Ganassistallet. Flera källor placerar Felix i Arrows McLaren kommande säsong. Ericsson ryktas bli kvar hos Ganassi.

Fin insats av Lundqvist i Formel 3

Men det var andra motorsvenskar som fick jubla i USA.

Linus Lundqvist avslutade Formel 3-mästerskapet på formel 1-banan i Austin, Texas, på bästa sätt. Tre raka heatsegrar, och totalt vann Lundqvist 15 (!) av de 17 heaten i mästerskapet som han säkrade segern i den näst sista deltävlingen.

Viktor Andersson nådde pallen i sin formel 4-debut när han blev trea i det avslutandeheatet på samma bana. Andersson blev bäste nykomling.

