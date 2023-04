Förra säsongen tappade Faluns damer en 2-0-ledning i matcher i kvartsfinalserien mot Endre.

Den här säsongen såg historien ut att upprepa sig.

Efter att ha sumpat två matchbollar gick serien mot Täby till en femte och avgörande match. Där rivstartade gästerna och gick upp i ledning med 2-0 efter den första perioden sedan Moa Delshammar gett laget ledningen och passat fram till ytterligare ett.

Men Falun reste sig i den andra perioden och vände 0-2 till 4-2.

– Vi tappar det totalt och släpper in dem i matchen. Det är inte bra alls. Vi står på hälarna och tittar på när de gör lite som de vill, sade Täbys Lisa Carlsson till Expressen efter två perioder.

Ställs mot mästarlaget i semi

Landslagets Moa Gustafsson – Faluns främsta poängplockare i grundserien med ett snitt på över två poäng per match – noterades för tre mål och kanske borde haft ytterligare ett i statistiken, men 4-2 studsade via en motståndare och in i mål och dömdes som självmål.

Efter att ha satt viktiga 3-2 i mittenperioden punkterade Gustafsson sedan matchen med 5-2 och 6-2 (i tom kasse) i slutakten. Slutsiffrorna blev 7-2.

– Herregud. Jävligt skönt att vi vinner med några bollar, det är väldigt starkt. Kul för publiken och klubben. Vi är på gång, säger Moa Gustafsson till Expressen efter Faluns första semifinalplats på damsidan på 13 år.

För Faluns del väntar nu regerande mästaren Team Thoren i semifinalspelet som inleds i Umeå på fredag. Pixbo och Rönnby gör upp om den andra finalplatsen.

– Vi har gjort bra matcher mot dem i år och kan absolut hota dem. De får passa sig, säger Gustafsson.