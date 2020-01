Effektivt Pixbo vann västkustderbyt – jagar nu Falun

I västkustderbyt mellan Warberg och Pixbo var det två lag som är i helt olika lägen när grundserien börjar närma sig sitt slut.

För nykomlingen Warberg är varje poäng om man ska hålla sig kvar i finrummet medan det för Pixbos del handlar om att skaffa sig ett så gynnsamt läge som möjligt inför slutspelet.

Men trots att det skiljde mycket mellan lagen var det länge spännande.

Göteborgarna började bäst och gjorde mål redan efter 47 sekunder då Martin Östholm skickade in 1-0.

Det var ett första prov på den effektivitet som bortalaget sedan fortsatte med. Efter endast fem avslut på mål fick man in tre bollar och hade ledningen efter första tjugo. Skotten slutade däremot 7-5 till Warberg och det var många förvånade i hemmahallen.

Om det gick fort i första gick det blixtsnabbt i andra då Warberg snabbt gjorde 1-3 efter 27 sekunder. Men publiken hann inte ens hunnit höra Joel Birgerssons namn ropas ut innan Pixbo återigen gått upp i tremålsledning.

Under andra blev det ordentlig kontakt. Pixbo drog in två snabba reduceringar men strax pausvilan kom nästa kalldusch då Pixbos 19-åriga junior Oskar Weissbach klev in och slog spiken i kistan med sitt 5-3 mål.

I tredje perioden var det inte mycket mer som hände och efter ytterligare två mål stängdes matchen med 8-3.