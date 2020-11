Gustafsson matchhjälte för Storvreta i giganternas kamp

Storvreta och Falun har prenumererat på SM-gulden de elva (!) senaste åren. Sex titlar för Storvreta mot Faluns fem (Falun utsågs som svenska mästare 2020 utan att lagen spelade slutspel på grund av coronapandemin).

Men trots att det länge var jämnt resultatmässigt hade Uppsalalaget ett stort spelövertag under stora delar av matchen. Det resulterade också till att man vände 0–1 till en 2–1-ledning i inledningen av andra perioden.

Två viktiga mål

Där var Tobias Gustafsson matchavgörande.



Först slog han in viktiga kvitteringen efter 1.02 i spel fem mot fyra innan Simon Götz skickade in 2–1. Ett resultat som stod sig inför tredje perioden.

– Vi har inte studsen med oss men vi har ju ledningen i alla fall och känner att vi har övertaget, sa Tobias Gustafsson till Sportexpressen Play.



Tio minuter före slutsignalen stänkte Gustafsson in bollen i nät via ett frislag efter en passning av Robin Nilsberth. Ett hårt skott som betydde 3–2. Efter det orkade inte Falun komma tillbaka. Matchen slutade 6–3 till Storvreta som tog sin första seger under ordinarie tid mot Falun i grundserien sedan januari 2018.

”Vi har bra kontroll”

– Jag tycker insatsen är bra. Vi får inte riktigt hål på dom de första två perioderna. Vi har bra kontroll och anfallsspel och är ganska uppfinningsrika. Det lönar sig i tredje perioden i alla fall, säger Storvretas Albin Sjögren efter matchen.



Uppsalalaget toppar nu SSL.