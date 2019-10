Knockades för tre veckor sedan – i kväll kan Agnes Wiklund göra comeback

Det var i slutet av den andra perioden i ligapremiären den 20 september som Karlstads Wilma Berggrens armbåge åkte upp i ansiktet på Wiklund som knockades och blev liggande ett par minuter för vård. Omtöcknad kunde hon sedan gå mot bänken och fortsätta matchen som Täby då ledde med 2-1 men förlorade med 2-3.

Det blev starten på en väldigt jobbig period för Wiklund.

– De två första veckorna mådde jag jättedåligt. Jag har varit sjukskriven och var hemma i två veckor. Det blev vare sig jobb eller träning utan att bara vara hemma för att vila. Förra veckan började jag jobba och kom igång med träningen och nu känns det bra. Det känns som om jag är tillbaka. Sedan återstår det i kväll att se hur det går med matchtempo med allt vad det innebär, säger Wiklund, som är uttagen i matchtruppen, till SVT Sport.

”Sov för det mesta”

Inga symptom finns kvar och Wiklund har fått klartecken att spela i kväll av läkare och naprapat. Det kom dock ett bakslag i rehaben som bestod av att vila och sova.

– De första dagarna var väldigt jobbiga. Jag hade ont i huvudet och nacken och var väldigt trött men då sov jag för det mesta. Efter en vecka kände jag att jag var på G att vara på väg tillbaka och då tog jag en kort promenad till jobbet bara för att säga hej. Efter det blev det sämre och jag kände direkt att jag var tillbaka på ruta ett igen. Då sjukskrev min läkare mig en vecka till.

Wiklund lämnade bostaden i Uppsala och reste hem till familjen i Hudiksvall.

– Jag åkte hem till familjen och blev lite omhändertagen, hade någon som lagade mat åt mig och lite allt möjligt för den orken hade jag inte första veckan då jag bara låg och sov och vilade. Det vände efter den veckan när jag kunde vila som jag behövde.

”Det var inte en schysst smäll”

Hur ser du på smällen i Karlstad med lite distans?

– Det är klart att man aldrig går in för att skada någon och det hoppas jag verkligen inte att hon gjorde men så här i efterhand har jag sett och läst om inte bara min smäll utan om andra där det inte resulterat i något. Det har varit mycket smällar bland herrarna också. Jag vet inte riktigt vart det är på väg eftersom domarna inte blåser för det på planen. För min del fick vi inte ens ett frislag och jag tycker att situationen är ganska tydlig. I efterhand säger man att det skulle varit matchstraff direkt, det är en sak jag funderat över. Jag har fått en ursäkt av spelaren och det tycker jag är väldigt bra men jag tycker inte att det var en schysst smäll.

Efter en utredning av innebandyförbundets videogranskningsnämnd blev Wilma Berggren avstängd två matcher, den första avstängning som delats ut till en damspelare för en incident på planen. Wiklund har fått vila i tre.

– Ska den spelare som gör det få ett mindre straff än den som blir skadad? Jag sover inte bättre om hon får en eller tio matcher utan jag vill belysa att att det inte hände någonting under matchen. Hade domarna gått in och tagit det hade jag aldrig gått in och anmält i efterhand. Vi i laget ska vara påslagna och göra allting rätt medan domarna får missa sådana saker och det tycker jag inte är rätt men nu är beslutet tagit och vi accepterar det, säger Täbys sportchef Robin Andersson.

Wikund var inte med i det Täby-lag som vann SM-finalen mot Kais Mora i våras utan kom ny från Sirius till den här säsongen.