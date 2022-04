Umeåklubben tog hem det fjärde mötet med Rönnby med 9–2, och vinner semifinalserien med 3–1 i matcher. Där i synnerhet systrarna Veera och Oona Kauppi låg bakom avancemanget till finalen i Avicii Arena.

Oona assisterade till gästernas ena mål när de gick in i första periodvilan med 2–0-ledning. Efter öppningspausen lossnade målskyttet för Veera. Först efter systersamarbete, sedan satte hon sitt andra via ett välplacerat skott vid bortre stolpen, och inom tolv minuters spel fullbordade hon sitt hattrick efter att hon med misstänkt hög klubba styrt in Cornelia Fjellstedts lyftning från egen planhalva.

Och till tredje perioden ledde Team Thoren med 5–1.

– Jag tycker att vi har en rätt så kontrollerad start i matchen. Sedan tycker jag att Rönnby har lite ”momentum” i andra perioden, men då gör Veera Kauppi några snygga mål och så står det ändå 5–1 på tavlan. Jag tycker att vi har lite tur att det står 5–1, så vi får vara glada för det, säger 2–0-målskytten Emelie Wibron i SSL:s sändning.

Final 23 april

Rönnby lyckades aldrig skapa nerv i semin, och Veera Kauppi fyllde på sin målskörd och landade på fem i en match som slutade 9–2 till Team Thoren.

I finalen ställs Team Thoren mot Pixbo som slog ut Endre i sin semifinal. SM-finalen, som avgörs i Avicii Arena den 23 april, blir en finalrepris från ifjol. Då blev Team Thoren svenska mästare efter vinst med 5–4.

SVT sänder SM-finalerna i innebandy.