47-årige Jagr tvåmålsskytt i Tjeckien

– Jaromir kom till matchen och sa att han ville hjälpa till i power play, sa Jaromir Jagrs tränare David Cermak efter kvällens match enligt DK Pittsburgh Sports. Och hjälpa till, det gjorde han sannerligen. Den snart 48-årige tjecken i klädd sin klassiska tröja #68 slog till med två mål i numerärt överläge när hans Kladno slog Sparta Prag i kväll.

Jaromir Jagr har över 1700 NHL-matcher i karriären och så sent som säsongen 17/18 spelade tjecken NHL-hockey i Calgary. Veteranen har den senaste tiden brottats med en dubbel lårskada och kvällens match var hans första sedan 29:e november. Matchen var Jagrs första under 2020 vilket innebär att han nu har spelat hockey under fem årtionden, en bedrift som endast Gordie Howe har stått för innan. Utöver Jagrs två mål stod 47-åringen även för två assist och lämnade isen med fyra gjorda poäng.

Jagr ligger tvåa i Kladnos interna skytteliga med 19 poäng på 22 matcher. Kladnos poängkung är den 21 år yngre kanadensaren Brady Austin.